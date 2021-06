Jornalista atira em namorada e tenta se matar em seguida, diz polícia

O jornalista e empresário, José Marcondes, o Muvuca, de 46 anos, atirou contra a ex-namorada dele, a farmacêutica Nadia Mendes Vilela, nesta segunda-feira (28), em Tangará da Serra (MT), e depois tentou se matar, de acordo com a polícia. Os dois foram internados em estado grave.

Nadia foi atingida com três disparos, quando estava na farmácia de propriedade dela, e está internada no Hospital Santa Ângela, no município.

Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tangará. A situação dele é considerada gravíssima.

Muvuca deu um tiro na própria cabeça. Ainda não foi divulgada a motivação da tentativa de homicídio.

Muvuca foi candidato a governador do estado, em 2014, pelo PHS. Ele teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral e teve 1.713 votos.