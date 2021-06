A pequena veio ao mundo no dia 25 de maio em Goiânia. Jorge, de 38 anos, e Rachel estão juntos desde fevereiro.

É a primeira filha dela. Já o cantor já é pai de Davi, de quatro anos, que ele teve com a ex-mulher, Ana Carolina Freitas.

Os dois se conheciam antes de começar o relacionamento – Rachel teve um relacionamento com Pedro Freitas, irmão da ex do cantor. Ela, inclusive, foi uma das madrinhas do casamento de Ana e Jorge.