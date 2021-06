Jojo Todynho pega pesado no treino e se compara com Gracyanne Barbosa

Jojo Todynho vem pegando pesado nos treinos e acabou citando Gracyanne Barbosa, conhecida por conta do seu compromisso com a academia, ao falar sobre o assunto nas redes sociais.

Nas imagens que repercutiram entre os internautas, a cantora falou sobre os seus exercícios físicos e disse que, depois de tanto esforço, estava se sentindo a própria musa fitness.

“Ela faz a ilusão dela. Propostinha de hoje lookinho bumbum na nunca”, escreveu na legenda. Gracyanne, inclusive, fez questão de prestigiar a determinação da colega e deixou um comentário.

“Hahaha muito maravilhosa, você tá sempre gostosa, já quero um treino com você”, propôs a esposa de Belo, enquanto Jojo caiu na gargalhada, sem dizer se aceitaria ou não.

Recentemente, a cantora foi ovacionada por Fabiana Karla, que participou das gravações do Jojo Nove e Meia, no Multishow, que estreia no próximo dia 17 e irá ao ar no canal pago toda quinta-feira.

Além de entrevistas, a atriz também participou de brincadeiras e quadros personalizados. Sobre sua participação na atração, Fabiana destacou:

“Estar com a Jojo é potencializar a representatividade da mulher gorda, preta e necessária! Fiquei muito feliz!“.

O programa também terá convidados como Gil do Vigor, Glória Groove, Joelma, Juliana Paes e Mumuzinho. Em entrevista à Kiss FM, a artista destacou a importante do seu sucesso “como mulher, gorda, nordestina e comediante“:

“Desde pequena eu tive a noção de que eu precisava ser muito inteligente e nadar de braçadas. Tenho vários lugares de fala: sou mulher, gorda, nordestina e comediante. Tive muitas conquistas, mas tive também muitas oportunidades. Hoje, sei que contribuo muito mais com minhas formas atuais do que quando eu tinha 60 quilos“.

Mas apesar de destacar a importância da representatividade, Fabiana afirmou que não quer virar “a gorda da lanterna“, afirmando que não fiscaliza piadas sobre seu peso e que “não tem mais idade” para se envolver em polêmicas na internet.

“Nunca me vitimizei por nada. Posso dizer que nunca senti o preconceito, talvez pela criação que tive, mas não dá para dizer que ele nunca existiu“, disse a atriz, de 45 anos.

