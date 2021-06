INSS: Caixa lança central de atendimento para prevenir golpes contra aposentados

Os 6,1 milhões de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), principais vítimas de golpistas, que recebem seus pagamentos na Caixa Econômica Federal agora têm um canal de atendimento exclusivo para tirar dúvidas.

A boa nova: é de graça! O serviço pode ser acessado pelo 0800 726 0207, na opção 7. Para consultas pelo atendimento telefônico, é importante ter em mãos o número do benefício, ou CPF, e a data de nascimento.

Uma das consultas oferecidas no 0800 da Caixa tem servido de isca para fisgar quem recebe benefícios da Previdência: a prova de vida, que foi retomada em 1º de junho.

O alerta veio do próprio INSS tem alertado sobre recentes ligações para que aposentados façam a prova de vida on-line, por causa da pandemia de coronavírus.

Na ligação, o golpista informa todos os dados pessoais do segurado e, em seguida, manda uma mensagem por WhatsApp pedindo para que o aposentado envie foto de um documento para finalizar o processo.

Não faça, é golpe! “O INSS não faz contato por telefone para procedimento de prova de vida”, informa em nota.

Além de informações sobre a prova de vida – que não é feita pelo telefone – a central de atendimento 0800 da Caixa informa sobre a situação do benefício, se foi pago ou não, se não houve saque e até se foi devolvido ao INSS.

Outra opção trata de portabilidade: são orientações sobre os procedimentos para solicitação do serviço e consulta sobre a situação atual da portabilidade já solicitada.

Como não ser vítima de fraudadores

Falso link

Como funciona: Mensagem em e-mail, celular ou WhatsApp pede atualização de dados em um link, que pode conter vírus para roubar informações pessoais e bancárias.

Como prevenir: Não clique nos links enviados em nome da Caixa por e-mail, SMS ou WhatsApp. Faça uma denúncia em [email protected]

Golpe do Boleto

Como funciona: Por e-mail chega um boleto que o usuário realmente recebe (internet, telefone, mensalidades), mas quando digita o código de barras para pagar, as informações direcionam o pagamento para a conta dos golpistas.

Como prevenir: No momento de pagar um boleto, confira se o banco que aparece na tela de pagamento é o mesmo que está no boleto, confira o valor, a data de vencimento, o nome do beneficiado e demais dados.

Antecipação de empréstimo

Como funciona: Golpistas oferecem empréstimos com liberação do dinheiro de forma rápida e fácil. A vítima é orientada a depositar um valor antecipado para garantir o empréstimo.

Como prevenir: É proibido por lei solicitar o depósito de pagamento antecipado para liberação de empréstimo. No Banco Central tem todas as instituições autorizadas a conceder empréstimos.

Compra falsa

Como funciona: Por telefone, o golpista se passa pelo banco informando uma suposta compra no cartão de crédito e pede a confirmação de dados, inclusive número do cartão e o código de segurança do verso do cartão.

Como prevenir: Não informe seus dados ou do cartão por telefone.

Centrais inexistentes

Como funciona: Alguns golpistas procuram entrar em contato com os clientes se passando por empregados das centrais de cartões ou do banco, para obter informações e, assim, aplicar golpes.

Como prevenir: As verdadeiras centrais de segurança dos cartões podem entrar em contato com você para confirmar transações e/ou alterações cadastrais realizadas no cartão de crédito, porém nunca pedem senha ou o número completo do cartão. Podem ser solicitados apenas alguns dígitos.

Golpe do motoboy

​Como funciona: O fraudador liga para a vítima dizendo que seu cartão foi clonado e pede que ligue para o 0800 do cartão, mas não desliga o telefone e se faz passar pelo banco.

Em seguida solicita os dados, inclusive a senha, e recomenda que o cartão seja cortado ao meio e que um motoboy irá buscá-lo. Ao cortar o cartão ao meio, o chip não é danificado. E com senha e chip, fazem a festa!

Como prevenir: Os bancos não recolhem cartões do cliente e não pedem que digite ou informe senhas. Caso precise jogar fora um cartão, destrua-o completamente, cortando seu chip ao meio, e nunca o entregue a ninguém.

Clonagem de WhatsApp​

Como funciona: Estelionatários têm acesso aos anúncios e ao número de telefone de anunciantes em sites de compra e venda. Eles se passam por funcionários dos sites e solicitam um código para ativar o anúncio.

Esse é o código de verificação do WhatsApp. A vítima perde o acesso ao aplicativo após digitar o número. Se passando por ela, eles solicitam dinheiro e/ou outras vantagens para os conhecidos da vítima.

Como prevenir: Se uma mensagem parecer suspeita ou se o conteúdo for “bom demais para ser verdade”, faça uma pausa e analise a situação. Se algum dos seus contatos está te pedindo dinheiro, ligue para ele.

Chip clonado (SIM SWAP)

​Como funciona: O SIM swap é um tipo de clonagem do número de telefone celular de um chip SIM. De posse de um chip em branco e dados do usuário, o golpista liga para a operadora telefônica se passando pela vítima, fornece os dados necessários e solicita a ativação do número no novo chip.

A partir daí, ele tem acesso a ligações, mensagens SMS e tokens, o que permite ter acesso à conta da vítima.

Como prevenir: Caso seu celular fique fora de conexão ou sem sinal por muito tempo, entre em contato com sua operadora para verificar se novos cartões SIM foram emitidos sem o seu conhecimento.

Veja como é feita a comunicação do INSS

“O INSS entra em contato com o segurado em situações específicas e para informar a respeito de procedimentos, andamento de requerimentos ou realizar reagendamentos e, em nenhum momento solicita qualquer informação, como CPF, nome da mãe ou senhas.”

“O segurado pode receber um e-mail, um SMS, uma carta ou ligação do INSS, sempre por meio dos canais oficiais de atendimento: Meu INSS, Central 135 ou SMS identificado como 280-41.”

“O segurado é contatado por meio das informações fornecidas em seu cadastro (e-mail, telefone e endereço) e, por isso, é importante que mantenha o seu cadastro junto ao INSS atualizado com os dados para contato. A atualização pode ser feita pelo Meu INSS e pela Central 135.”

“É importante destacar que somente quando o segurado entra em contato com a autarquia, o atendente do INSS poderá solicitar informações como CPF e nome da mãe para confirmação da identidade do segurado e para que seja respeitado o sigilo das informações.”