Inglaterra empata com a Escócia e se aproxima de vaga nas oitavas da Eurocopa

Publicidade

Nesta sexta-feira, a Seleção da Inglaterra recebeu a Seleção da Escócia no Estádio de Wembley, na cidade de Londres, pela segunda rodada do grupo D da Eurocopa.

O confronto terminou em empate por 0 a 0, e deixou o grupo aberto para a última rodada.

INGLESES ATACAM

Durante a primeira etapa do confronto desta sexta-feira, quem mostrou um futebol com mais chances perigosas no ataque foi a Inglaterra. Apesar das duas equipes mostrarem um jogo parelho, os ingleses foram melhor nas finalizações, e geraram mais perigo aos escoceses.

ESCÓCIA RESPONDE

Os escoceses não abdicaram do ataque durante a primeira etapa e, apesar da Inglaterra criar chances com maior perigo, a Escócia também tinha bons lances de ataque. O goleiro inglês Jordan Pickford parou a principal chance da equipe no primeiro tempo.

ERRO DE MIRA

Durante a segunda etapa, a Escócia foi melhor do que a Inglaterra no jogo, e foi bem em criar chances de ataque. Ainda assim, o gol não saiu para nenhum dos lados, que erravam a maior parte das suas grandes chances de ataque no Wembley.

TUDO ABERTO

Com a possibilidade de três seleções se classificarem para a próxima fase da Eurocopa, o empate entre Inglaterra e Escócia garantiu que diversos cenários são possíveis. Nenhuma equipe se classificou ainda, e os confrontos da última rodada decidirão tudo.

SEQUÊNCIA