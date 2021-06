Inês Brasil é vacinada e viraliza na internet

Inês Brasil, cantora e influenciadora digital, na última quinta-feira (17) foi vacinada contra o novo coronavírus no estado do Rio de Janeiro.

Inês é professora de dança e está com 51 anos de idade, nas redes sociais compartilhou o momento especial com os fãs enquanto uma enfermeira aplicava a dose em seu braço.

O momento é claro que viralizou e Inês Brasil se tornou um dos assuntos mais comentados da internet.

Conhecida por virar memes e tentar entrar em realitys como Big Brother Brasil e A Fazenda, a vacinação da estrela da web comoveu os fãs.

Por meio do seu perfil no Instagram, Inês Brasil fez um apelo para os seguidores não deixarem de tomar a vacina contra Covid-19:

“Alô alô, graças [a Deus] meus irmãos do mundo todo. Eu tomei a vacina hoje e eu estou muito feliz e meus irmãos vão tomar a de vocês também porque não dói quase nada. O sangue de Jesus Cristo tem poder eternamente nas nossas vidas, eterna sim e bora ser livre pra nós se amar um ao outro”.

Na internet Inês Brasil bombou com a música conhecida por ‘Não Tem Coronavírus’ e quem entrou na onda foi a funkeira Anitta. Por meio do perfil no TikTok, a cantora dublou a carioca e viralizou com o vídeo fazendo a performance do hit.

O sucesso de Inês Brasil é tão grande que o Big Brother Brasil 21, reality de confinamento da Globo, embalou as festas incluindo os anônimos e famosos da atração com a música da celebridade.

‘Make Love’ era presença certa em todas as festas da casa mais vigiada do Brasil.