Inep confirma participação de “treineiros” no Enem 2021

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) confirmou na última quinta-feira, dia 17 de junho, que os “treineiros” poderão participar da versão impressa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021.

No entanto, os “treineiros” só poderão ter acesso as suas notas 60 dias após a divulgação dos resultados dos demais candidatos.

O Inep considera como “treineiros” os participantes que indicaram no momento da inscrição estarem cursando o 1º ou o 2º ano do ensino médio, ou seja, aqueles que não estão em fase de conclusão do ensino médio. São “treineiros” ainda aqueles que declararam não possuir o ensino médio.

De acordo com a autarquia, os estudantes que não estão concluindo o ensino médio só não poderão participar da versão digital do exame. Essa restrição já estava prevista no edital do Enem Digital 2021.

Cronograma do Enem 2021

Os interessados em participar no Enem 2021 poderão realizar as inscrições no período de 30 de junho a 14 de julho, na Página do Participante.

Os “treineiros” devem realizar a inscrição neste mesmo período. Ainda no mesmo período, os participantes poderão solicitar o atendimento especializado.

Já o pedido de tratamento pelo nome social deve ser feito entre os dias 19 e 23 de julho.

Os editais de ambas as versões do exame estabelecem ainda que a aplicação das provas será feita nos mesmos dias. A decisão foi tomada para que o Inep possa aplicar provas iguais.

Assim, o Inep deve aplicar as provas impressas e as provas digitais nos dias 21 e 28 de novembro. Clique aqui e confira mais detalhes no site do Enem.