Indígenas voltam a fechar BR-364 contra contra votação do PL 490 no STF

Nesta quarta-feira, 30, os Indígenas fecharam a BR-364, no km 495, próximo de Feijó, em protesto contra a votação da PEC 490 no Superior Tribunal Federal (STF).

Publicidade

Os índios da etnia Huni-kuí são contra o Projeto de Lei 490, que permite a modificação da demarcação de terras indígenas. O PL altera a demarcação de terras.

O julgamento previsto para esta quarta-feira,30, no Supremo Tribunal Federal (STF) pode colocar em xeque a validade do PL, mesmo se ele for aprovado pela Casa.

Veja o vídeo:



Publicidade