Homem tem casa invadida por bandido e é executado com 9 tiros no Triângulo Novo

Edicleuson Brito, 46 anos, foi assassinado com vários tiros dentro da própria casa na tarde desta terça-feira (22), na Boulevard Augusto Monteiro, no bairro Triângulo Novo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Edicleuson estava com mãe dele de 75 anos na residência, quando foi surpreendido por um bandido que, de posse de uma arma de fogo, disparo várias vezes contra a vítima, que morreu após ser atingido por pelo menos 9 tiros. Após a ação, o criminoso fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que Edicleuson já estava sem vida.

A área onde o crime aconteceu foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os exames cadavéricos.

Ainda segundo a polícia, uma pessoa não identificada veio pela manhã desta terça-feira, pediu um copo com água e em seguida perguntou se ali naquela casa morava Edicleuson. A pessoa saiu do local e poderia ter feito a averiguação antes de voltar para matar a vítima.

A polícia não soube informar qual seria a motivação do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

