Homem responsável por 16 homicídios, assume autoria da morte da Jovem “Kabulosa”, diz Polícia

A Polícia Civil de Rio Branco, liderada pelo Delegado Roberto Casas, concluiu o inquérito que investigava a morte da Adolescente Amanda Barbosa, conhecida como “Kabulosa” 17 anos de idade, ocorrido no dia primeiro de Janeiro de 2020, na Travessa da amizade, Bairro Santa Inês, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com as investigações, o autor do assassinato é o homem identificado pelo nome de Ricardinho Vitorino de Souza, que é acusado pela prática de mais 16 homicídios na capital. O Delegado afirmou que o motivo do Crime, teria sido porque o homicida desconfiou que a jovem estaria traindo a facção a qual pertencia, levando informações para o grupo rival.

O Criminoso usou como artimanha para atrair a vítima para a emboscada, a amizade que mantinha com ela. Em seguida executou a jovem com ao menos 02 tiros na cabeça e mais de 16 facadas. O acusado já cumpre pena no Presídio Francisco de Oliveira Conde, e responde a outros inquéritos por vários crimes.



