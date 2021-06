Homem que estuprou, matou e jogou criança de 5 anos no rio é encontrado morto em cela de presídio

Na manhã desta sexta-feira (18), o homem que estuprou, matou e jogou no Rio a menina Wemelly Santos, 5 anos, foi encontrado morto em uma cela do Município de Parintins que fica a 369 quilômetros de Manaus.

Publicidade

O corpo do homem identificado como Edno Michiles, foi encontrado na cela de número 5 da Unidade Prisional de Parintins. O cadáver tinha sinais de espancamento pelo corpo e estava amordaçado com as mãos amarradas para trás.

A morte do indivíduo foi confirmada pelo Delegado Adilson Cunha, e teria sido provocada por enforcamento. O instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo.

Entenda o caso

O crime aconteceu na nadrugada do último dia (14), na Comunidade indígena do Betel, região da Serra da Valéria, zona Rural do município de Parintins.

Edno raptou a menina que estava brincando no quintal de sua casa e levou para uma área de mata, lá estuprou e estrangulou até a morte a pequena vítima. Após isso, jogou o corpo da criança no Rio, afim de que o crime não fosse descoberto.

O homem foi preso após ser localizado e espancado por populares que ficaram revoltados com a situação. O mesmo foi autuado em flagrante delito.

NOTA DA SEAP| A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informa que irá apurar as circunstâncias da morte do interno Édino Miquilis da Silva, encontrado sem vida dentro de sua cela na Unidade Prisional de Parintins, na manhã desta sexta-feira (18/06).

O interno deu entrada no sistema prisional no dia 16 de junho, já apresentando escoriações e arranhões pelo corpo, conforme registrado no exame de corpo de delito. Após os procedimentos legais, o interno foi encaminhado para uma cela de isolamento.

No dia 17 de junho, por volta das 19:50, o interno foi encaminhado para o Hospital Padre Colombo, queixando-se de dores intensas pelo corpo. Após o atendimento médico, o mesmo retornou para a unidade prisional na mesma noite, onde foi realocado em sua cela de origem.

Durante procedimento realizado na manhã desta sexta-feira (18/06), agentes de ressocialização encontraram o interno já sem vida dentro de sua cela. A direção da Unidade Prisional de Parintins informa que todas as providências legais já estão em andamento através da Polícia Civil que instaurou um inquérito para apurar o caso.



Publicidade