Homem morto há 18 anos tem corpo exumado pela polícia após suspeito confessar crime

O corpo de Odair Valeriano, enterrado há 18 anos após um assassinato, foi exumado pela Polícia Civil no último domingo (27) no cemitério de Cacoal (RO). A decisão foi tomada após um suspeito, preso por outro crime, confessar o homicídio de Odair.

Segundo a polícia, a vítima foi morta em 2003 com um tiro na cabeça e o corpo foi sepultado no cemitério Ouro Verde, da Linha 4. À época do assassinato, a polícia investigou o caso por vários meses, mas o inquérito acabou sendo arquivado porque nenhum suspeito foi identificado.

Como 18 anos depois um suspeito confessou o suposto crime contra Odair, a polícia pediu a exumação para procurar possíveis projéteis e fazer uma comparação balística nos próximos dias.

O processo de exumação foi autorizado pela Justiça de Rondônia. O corpo foi retirado da cova no domingo e então levado para perícia.

Segundo a delegada Érica Demarchi, o caso de Odair foi reaberto para investigação.