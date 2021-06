Homem morre após ser espancado a ripadas em Rio Branco

O jovem Adevilson Henrique de Souza, de 24 anos, conhecido como Dadá, morreu após ser agredido por golpes de ripa, na noite deste domingo (27), no Ramal da Asderacre, no bairro Floresta, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a vítima estava participando de uma festa conhecida como “Domingueira da Asderacre”, juntamente com os assassinos, que segundo testemunhas, seriam pai e filho. No final da festa, Dadá estava saindo do local, quando foi abordado pela dupla de assassinos que começaram a desferir vários golpes de ripa contra o homem até a morte. Após a ação, os criminosos fugiram do local a pé.

Uma técnica de enfermagem que também estava na festa ainda tentou fazer massagem cardíaca, mas o homem não resistiu e morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ainda esteve no local e constatou que Adevilson já estava sem vida.

A área onde o crime aconteceu foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os exames cadavéricos.

A polícia não soube informar qual seria a motivação do crime. A única informação colhida no local é que o motivo do crime seria uma briga que teria acontecido no banheiro.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Veja a live:



