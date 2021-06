Homem é preso pela PM com arma de fogo em Senador Guiomard

Um homem de 47 anos foi preso por policiais do Quarto Batalhão de Polícia Militar (4° BPM) no final da tarde deste sábado, 12, na zona rural do município de Senador Guiomard, acusado de efetuar disparos de arma de fogo em via pública.

Os militares foram acionados via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo na rodovia AC-40, ramal Paraíso. No local, os PMs abordaram o homem que, aparentemente, estaria embriagado.

Os policiais apreenderam uma garrucha calibre .22 com uma munição intacta. O homem relatou que havia efetuado alguns disparos de arma de fogo, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de Senador Guiomard para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.



