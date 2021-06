Homem é preso em flagrante pela PM com arma após assalto em Rio Branco

Militares do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO) e do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) prenderam no início da tarde desta sexta-feira, 25, um homem em flagrante, após ele roubar uma motocicleta. A prisão ocorreu no bairro Bosque, em Rio Branco, e com ele foi apreendida uma arma de fogo.

Guarnição do GIRO foi informada via CIOSP de uma ocorrência de roubo, no estacionamento de um supermercado. Os militares durante intensificação do patrulhamento na região, conseguiram abordar um cidadão com as mesmas características repassadas.

Durante a busca pessoal foi localizado um revólver calibre 38, com 04 munições intactas, além da motocicleta, CG 125 preta, que seria objeto do roubo. A vítima, que foi levada pela guarnição do 1° BPM, reconheceu o autor, que foi preso e encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla).



