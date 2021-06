Homem é preso após atirar com rifle em cachorro e tutora chamar a polícia

Um homem de 27 anos de idade foi preso na tarde do último sábado (12) após atingir um cachorro com tiro de rifle de pressão. O fato ocorreu na cidade de Guajará, município do Amazonas. A 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), por meio do 9º Grupamento da Polícia Militar (GPM), foi acionada e se deslocou até a rua Manoel Felício, bairro Saboia, onde foi constatado o fato.

De acordo com o boletim de ocorrência, a proprietária do animal teria acionado a polícia militar e informado o ocorrido. O acusado foi identificado e confessou que atirou no animal. O sujeito foi encaminhado ao 69º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e apresentado ao delegado plantonista que tomou as medidas cabíveis.

Vale lembrar que no Amazonas existe lei de proteção dos animais. Quem agredir, atropelar ou causar qualquer dano a animais no Amazonas poderá ser obrigado a arcar com o tratamento veterinário do animal. A punição consta no Projeto de Lei nº 414/2020, da deputada estadual Joana Darc (PL), em tramitação na ALE (Assembleia Legislativa do Amazonas).



