Homem é perseguido por assassinos e morto a tiros no Amazonas

Um homem identificado como Diego da Silva Arruda, 28, foi assassinado a tiros por suspeitos que o perseguiram na última sexta-feira (18) na rua Pirarucu, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Publicidade

O crime aconteceu em via pública e os suspeitos efetuaram vários disparos que atingiram mercados e um posto de saúde na localidade. Os suspeitos fugiram logo em seguida. Populares acionaram os policiais da 30º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência.

O Departamento de Polícia Técnica-Científica (DPTC), constatou que a vítima foi atingida com pelo menos cinco disparos que atingiram tórax e cabeça. Populares tentaram socorrer o rapaz, mas, Diego morreu ainda no local do crime.

O crime será investigado pela especializada em Homicídios, e, o corpo passou por exames de necropsia após ser removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A polícia não descarta que a possibilidade da vítima ter envolvimento com o tráfico de drogas.



Publicidade