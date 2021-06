Homem é morto a pauladas e capacetadas após bebedeira no Panorama

O jovem José Luiz Cerqueira Lima foi morto a golpes de ripa e capacetadas, na madrugada deste domingo (20), na rua Piraíba, no bairro Panorama, em Rio Branco.

Segundo informações da esposa do homem, identificada como Maria de Jesus Souza da Silva, 42 anos, José Luiz passou a noite desta sábado (19) bebendo na própria residência e depois das 5h deste domingo (20) saiu para comprar cigarro. Alguns minutos depois um cidadão chegou chamando ela e disse que o esposo dela havia sido agredido e estava morto.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede em Rio Branco, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Policiais militares do 1° Batalhão estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre o autor do crime e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Segundo informações da polícia, José Luiz foi morto por desafeto e que estaria com uma faca na cintura.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



