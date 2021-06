Homem é espancado a pauladas após ser confundido com o serial killer Lázaro Barbosa

Um homem identificado apenas como Brendo, de 27 anos, foi espancado a pauladas na tarde desta terça-feira (22), após ser confundido com o Serial Killer Lázaro Barbosa. O fato aconteceu em Mato Grosso do Sul.

Brendo após ser espancado tentou pedir ajuda de pessoas por mais de três horas às margens da BR-262, próximo ao autódromo de Campo Grande, mas por conta de sua semelhança com o serial killer ninguém quis ajudá-lo.

De acordo com Brendo quatro homens encapuzados o abordaram e o obrigaram a entrar em um carro preto, chegando no local do crime, o mesmo foi espancado a pauladas.

A vítima tentou por diversas vezes pedir ajuda, após horas tentando, o jovem caiu na beira da pista. Foi quando pessoas o viram e acionaram a Polícia e o Corpo de Bombeiros afirmando ter visto,”um cara parecido com Lázaro na rodovia”.

Brendo comprovou à Polícia através de documentos que apesar da semelhança, não é Lazáro Barbosa que atualmente é um dos criminosos mais procurados do Brasil.

Com informações de: Campo Grande News



