Homem é assaltado dentro da agência do Banco do Brasil em Cruzeiro do Sul

Neste domingo (27), por volta das 14:00 um homem foi assaltado na Agência do Banco do Brasil, localizada na Avenida Mâncio Lima em Cruzeiro do Sul.

O senhor Wendel Ramos Pereira (32), vítima do crime, disse que estava olhando o extrato de sua conta e colocou o aparelho celular, um Moto G8 na cor azul, no apoio entre os caixas eletrônicos. Ao se dirigir a outro terminal na intenção de fazer um saque, se deu conta o celular não estava mais onde havia deixado.

A vítima disse ainda, que viu o assaltante saindo em um moto Titan em direção a Ponte da União. Após sair da agência, Pereira foi à delegacia e registrou um boletim de ocorrência “Registrei o B.O, mas a polícia disse que não pode fazer nada antes de solicitar as imagens”, destacou.

Pereira disse ainda que essa não é a primeira vez que ele é assaltado. “Eu sou pedreiro, mas agora estou desempregado. E se a polícia não resolver, o que eu vou fazer?”, finalizou.



