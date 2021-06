Grupo Especial de Fronteira intensifica apreensões de drogas e armas no Alto Acre

A Operação Hórus, do programa Vigia, organizada pelo Ministério da Justiça em conjunto com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) e com o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), realizou mais duas abordagens de drogas e armas no último sábado, 26, em Epitaciolândia.

Publicidade

Durante as ações de patrulhamento no km 16 da BR-317, os agentes de Segurança encontraram uma pistola Taurus de modelo PT92 AF-D e 34 munições de calibre 9mm, divididas em dois carregadores com 17 unidades dentro de um carro modelo Fiat Strada com dois homens.

Apesar de o condutor do carro ter o porte da arma e justificar que estava voltando de um treino de tiro em Senador Guiomard, não foi esclarecido sobre quais eram as reais intenções para o transporte dos materiais, uma vez que ele não tinha cadastro em clubes de tiro no Acre e nem usado nenhuma munição. Dessa forma, ambos tiveram veículo, celulares e armas apreendidas e foram prestar esclarecimentos na Delegacia da Polícia Civil do município.

No mesmo dia e local, o Gefron abordou um veículo de modelo Chevrolet Corsa e apreendeu, nas mochilas dos dois homens que estavam no interior do carro, 35 gramas de maconha e 25 gramas de oxidado de cocaína. Os acusados foram encaminhados à delegacia, onde afirmaram pertencer a uma organização criminosa.

De acordo com o coronel Antônio Teles, o grupo atua diretamente em toda a faixa de fronteira com um trabalho dinâmico e operacional, e está obtendo resultados cada vez mais satisfatórios no combate à criminalidade.



Publicidade