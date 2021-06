Grupo de Capoeira abre vagas e convida a comunidade da Baixada da Sobral para realizar inscrição

O Grupo Axé Capoeira do Acre é um dos grupos de capoeira mais antigos em atividade no Acre, formado por um quadro de excelentes profissionais que se dedicam ao ensino da capoeira em seus múltiplos aspectos.

Nesse ano de 2021, o Grupo de Capoeira está voltando às atividades e deixa aberta cerca de 50 inscrições gratuitas no Centro Cultural Lydia Hammes, conhecido popularmente como “IMPA”, no bairro Aeroporto Velho, na Baixada da Sobral.

As vagas são destinadas à própria comunidade que queira participar das atividades no Centro Cultural. As inscrições são gratuitas e tem a parceria do Grupo Axé Capoeira com a Prefeitura Municipal de Rio Branco, através Fundação de Cultura Garibaldi Brasil.

O coordenador do Centro Lydia Hammes, Álvaro, disse que o espaço está aberto à comunidade para que todos possam voltar às suas atividades, sempre respeitando o distanciamento social e as normas sanitárias vigentes.

A oficina da Capoeira será realizada nos dias de terça-feira e quinta-feira, às 18 horas, no próprio Centro Lydia Hammes. As inscrições serão feitas durante as aulas de capoeira.



