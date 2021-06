Grávidas e Puérperas serão vacinadas nesta terça-feira

Nesse domingo a prefeitura de Cruzeiro do Sul através da Secretaria Municipal de Saúde promoveu a campanha “Botou no 12”, que foi o período de 12 horas de vacinação para o grupo de 35 a 49 anos em Cruzeiro do Sul.

De acordo com a secretária adjunta de saúde Valéria Lima, foram 3183 pessoas vacinadas. “Realmente a adesão foi grande, a logística que foi planejada foi para que o atendimento fosse rápido, para que as pessoas não ficassem muito tempo esperando na fila. O interessante é que quinze para meia noite ainda tinha gente procurando o ponto de vacinação para que fosse efetuada a questão da imunização”.

Ainda de acordo com a secretária adjunta, eles tiveram um percentual de mais de cem profissionais para que houvesse uma agilidade e as pessoas fossem mais acolhidas no processo de vacinação. “Agilidade é imprescindível e eu agradeço a toda equipe de saúde que estava pronta e mediu esforços para que o trabalho fosse realizado com êxito”.

Na terça feira,22, a vacinação terá um avanço entre grávidas e puérperas que acontecerá na unidade básica de saúde da 25 de agosto. “Montamos a equipe, sentamos com os profissionais da 25 de agosto e os profissionais vão estar esperando de 9 horas até meio dia e de 15 horas e terminamos até 18 e 30”.



