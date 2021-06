GP da França: Verstappen segura Mercedes e fatura pole position

BOTTAS: “Esse tem sido um fim de semana forte, com certeza muito melhor do que algumas semanas atrás. A última volta na classificação foi boa”.

Q1 – 18 minutos e cinco eliminados

O Q1 foi marcado por dois incidentes e o reaparecimento da Mercedes na disputa contra Max Verstappen, além da primeira classificação de Mick Schumacher para o Q2. No início, Yuki Tsunoda carimbou o muro na curva 1, paralisando a sessão. Com a bandeira verde, Charles Leclerc foi o primeiro a estabelecer o melhor tempo, mas Valtteri Bottas respondeu em sua primeira volta rápida e bateu a marca do monegasco, assumindo a ponta com 1m31s669.

Fazendo os melhores tempos nos setores 2 e 3 da pista, Verstappen assumiu a ponta com 1m31s001, meio segundo mais rápido que Bottas. Lewis Hamilton aparecia em um discreto quarto lugar, mas nos minutos finais, pulou para a segunda colocação a apenas 0s2 do holandês da RBR. A segunda bandeira vermelha veio com Schumacher, que estava em 14º e acertou o muro na saída da curva 6 – interrompendo as últimas tentativas dos rivais, sobretudo Lance Stroll, que teve uma volta deletada e acabou eliminado. A última vaga do Q2 ficou com George Russell, da Williams, que superou o companheiro Nicholas Latifi por apenas 0s002.

Eliminados

16º NICHOLAS LATIFI (WILLIAMS)

17º KIMI RAIKKONEN (ALFA ROMEO)

18º NIKITA MAZEPIN (HAAS)

19º LANCE STROLL (ASTON MARTIN)

20º YUKI TSUNODA (ALPHATAURI)

Q2 – 15 minutos e cinco eliminados

Com pneus médios, as Mercedes mantiveram o bom ritmo no Q2, com os dois carros próximos das primeiras colocações ao longo da etapa. Pierre Gasly foi o primeiro a marcar o melhor tempo seguido da Ferrari de Carlos Sainz, até Verstappen anotar 1m31s080 e subir para a primeira colocação. Vencedor da última etapa da F1, no Azerbaijão, Sergio Pérez superou colega e fez 1m30s971 pela pole provisória, com 0s1 de vantagem.

Bottas, em quarto, e Hamilton, em sexto, estavam atrás de Sainz até o heptacampeão da Mercedes responder com a melhor volta de 1m30s959, a 0s012 de Pérez, em sua segunda tentativa. Nos segundos finais, Bottas levou a melhor sobre o companheiro pulou para a ponta com 1m30s735, a 0s2 do britânico, terminando o Q2 na frente. Lando Norris e Gasly tiveram suas voltas deletadas por passarem dos limites de pista na curva 6, mas avançaram para a última etapa da sessão.

Eliminados

11º ESTEBAN OCON (ALPINE)

12º SEBASTIAN VETTEL (ASTON MARTIN)

13º ANTONIO GIOVINAZZI (ALFA ROMEO)

14º GEORGE RUSSELL (WILLIAMS)

15º MICK SCHUMACHER (HAAS)

Q3 – dez minutos e disputa pela pole