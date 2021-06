Governo convoca mais de 150 aprovados da Educação para entrega de documento

Na edição do Diário Oficial desta terça-feira, 29, saiu a convocação dos candidatos aprovados no concurso público para a formação de cadastro de reserva da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), para entrega de documentos.

Os convocados são das áreas de Ciências, Educação Física, Geografia, História, Espanhol, Inglês, Português, Química e Artes Cênicas (Teatro, Música e Artes Visuais). Ao total, foram convocados 179 educadores.

Os candidatos listados deverão comparecer até o dia 09 de julho de 2021, das 07h30min às 13h30min, nos núcleos de Educação, dos respectivos municípios, com a documentação que consta no edital.

candidato poderá obter informações referentes aos processos seletivos junto à Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) no telefone (68) 3213-2331 e também na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), por meio do endereço eletrônico: [email protected]



