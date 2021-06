Governo assina convocação de mais de 350 professores para rede estadual

O Governo do Estado publicou nesta segunda-feira (14) dois editais de convocação de professores para atuar na rede estadual de ensino.

As publicações estão em uma edição especial do Diário Oficial, ao todo, são mais de 350 profissionais de educação.

No primeiro edital, está a convocação dos candidatos para entrega de documentos e assinatura do contrato do resultado do processo seletivo simplificado destinado à formação de cadastro de reserva para eventual contratação temporária de professor para o ensino fundamental e médio para o Programa de Educação do Campo.

O segundo edital convoca para entrega de documentos quase 20 professores que foram aprovados no processo seletivo para o cargo de professor temporário para atender o programa educacional Asas da Florestania, da rede pública estadual de educação básica.

Veja a lista com cargo, município, ordem de classificação, número de inscrição, nome do candidato e nota; Na lista também consta os documentos que devem ser apresentados e os locais onde o candidato deve levar a documentação, de acordo com o município.



