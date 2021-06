Governo anuncia tenda de vacinação para segunda dose da Astrazenica na capital

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), anuncia a Tenda da Vacinação, para aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. A ação será realizada na capital, em frente ao Palácio Rio Branco, na sexta-feira, 25, e no sábado, 26, sempre das 8 às 22h.

Publicidade

Dessa maneira, após 45 dias da aplicação da primeira dose do imunizante da Oxford/AstraZeneca/Fiocruz, as pessoas podem se dirigir ao local para receber a segunda, portando documento com foto ou cartão do SUS e CPF.

Preocupado em garantir que os acreanos sejam o quanto antes imunizados, o governo do Estado adiantou a segunda dose da vacina Oxford/AstraZeneca/Fiocruz, que habitualmente é aplicada após 90 dias entre uma dose e outra.

“Se faz mais de 45 dias que você tomou sua 1° dose da vacina Fiocruz/AstraZeneca, já pode antecipar sua 2° dose. Essa medida visa completar o mais rápido possível o esquema vacinal, aumentando o número de pessoas imunizadas contra Covid-19”, explicou a coordenadora do Programa Nacional de Imunização no Estado, Renata Quiles.



Publicidade