O governo do Estado do Acre informou que o 28° lote de vacinas contra Covid-19 chega na tarde desta quarta-feira, 30, com 3.750 doses da Astrazeneca.

Os imunizantes desembarcam na capital acreana às 14h10 no Aeroporto Internacional de Rio Branco.

Já na quinta-feira, 1, a previsão é que chegue ao Acre mais de 11 mil doses da Pfizer.



