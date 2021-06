Gleici e Kaysar, de ‘No Limite’, são fotografados jantando juntos de novo em SP

Para quem ainda tinha alguma dúvida se está rolando ou não algo entre Gleici e Kaysar, está aí mais um registro dos pombinhos jantando juntos no fim de semana. Os integrantes da tribo Calango, de “No limite”, foram fotografados por uma internauta num restaurante em São Paulo.

Essa é a segunda vez que Gleici e Kaysar são fotografados jantando em clima de romance. No início do mês, um fã fez um registro com os dois num restaurante de São Paulo, aumentando assim, os rumores de que eles estão namorando.

Kaysar e Gleici, no entanto, desconversam sobre o assunto e dizem apenas que estão se conhecendo melhor. Vale lembrar que eles já se conhecem muito bem, pois passaram três meses juntos no “BBB 18” e algumas semanas em “No Limite”.

Os dois são amigos desde o “BBB 18”, quando participaram juntos. Na época, a campeã da edição namorava o participante Wagner, que ela também conheceu no reality.