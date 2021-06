Gladson convoca aprovados em concurso da Educação para entrega de documentos

No Diário Oficial do Estado (DOE) foi publicado pelo governo a convocação dos 61 candidatos aprovados no concurso público para a formação de cadastro de reserva da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), para a inspeção médica, entrega de documentos e posse.

Os convocados são das áreas de Ciências, Educação Física, Geografia, História, Espanhol, Inglês, Português, Química e Artes Cênicas (Teatro, Música e Artes Visuais). Ao todo, serão 11 municípios atendidos: Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Jordão, Brasiléia, Feijó, Mâncio Lima, Porto Acre, Senador Guiomard, Acrelândia e Sena Madureira.

Os candidatos nomeados têm até 30 dias para a apresentação dos documentos pertinentes ao cargo e a efetiva assinatura do termo de posse. Além disso, eles deverão providenciar, às suas expensas, os exames a seguir especificados, emitidos em até 90 dias anteriores à sua apresentação:

Avaliação cardiológica com ECG (eletrocardiograma) e Raio X de tórax com laudos; Avaliação neurológica; Avaliação oftalmológica com exame de Acuidade Visual (informando qualquer deficiência em algum dos olhos); Avaliação infectológica; Avaliação psiquiátrica; Avaliação ortopédica com Raio X total de coluna.

Após obter todos os laudos médicos nas especialidades supracitadas, os candidatos deverão se dirigir à Junta Médica Oficial do Estado, até o dia 12 de julho de 2021, das 8h às 11h, na Unidade de Saúde Policlínica Tucumã, situada na av. Noroeste, Conjunto Tucumã, em Rio Branco (AC). Os candidatos deverão comparecer para inspeção médica, munidos de documento de identificação original de acordo com este Edital.

O anúncio faz parte das onze medidas pactuadas pelo governador Gladson Cameli de valorização e melhoria das condições de trabalho dos servidores da Educação.



