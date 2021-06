Garçonete ganha R$ 11 mil de gorjeta após ser xingada por cliente em conta

Uma garçonete de um restaurante em Morristown, no estado americano de Nova Jersey, recebeu quase US$ 2.000 (cerca de R$ 11 mil) em doações, depois que um cliente não deixou uma gorjeta e se queixou das políticas de combate à Covid-19 do estabelecimento.

O restaurante em questão foi inaugurado no meio da pandemia. O estado de Nova Jersey permite 50% da capacidade de assentos e o lugar usa essa e outras medidas, como a necessidade de permanecer no máximo 90 minutos no local, para evitar filas.

A garçonete, Beth, se aproximou da mesa para avisá-los que seu tempo estava quase acabando, algo do qual os clientes já tinham sido informados. A mesa pagou a conta, mas não deu gorjeta, culpando a política do restaurante.

“Lamento, mas a garçonete se f… nessa. Não expulse clientes após 90 minutos”, escreveu o cliente.

A nota com o comentário acabou viralizando no Facebook e isso fez com que a garçonete recebesse quase US$ 2.000 de gorjeta. “Quero botar o dinheiro de volta na nossa comunidade”, comentou Beth.