Funcionário da Justiça do Trabalho morre de parada cardíaca após partida de futebol

Afonso Luiz de Lima Melo, 52, era funcionário da Justiça do Trabalho. Há anos ele era membro do Clube Master Futebol e Lazer e com frequência se reunia com amigos para a prática esportiva.

No final da tarde desta quarta-feira, 16, após participar de uma partida de futebol no campo de um amigo, Afonso se sentiu mal. Ainda chegou a beber um copo com água, mas caiu desacordado. Um bombeiro que participava da partida ainda fez por algumas vezes a reanimação até a chegada do Samu.

Após ser conduzido ao Pronto Socorro, Lima foi novamente reanimado e posteriormente intubado, mas não resistiu e veio a óbito.

O radialista Nonato Costa, que é presidente do Clube Master Futebol e Lazer, lamentou a morte do amigo. “Lamentamos profundamente o falecimento do membro do nosso clube, o Afonso. Era um cidadão exemplar, um atleta dedicado, um amigo fiel, sempre muito atento às coisas da nossa associação. Era uma pessoa que colaborava em todos os aspectos”, comentou.

Segundo informações de amigos, Afonso recentemente havia se recuperado da Covid-19. Após a doença, a sua pressão não foi mais a mesma, tendo ele que tomar diariamente remédio para controlar.



