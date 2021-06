“Fugiu com Eduardo Costa e eu fiquei amolando meu chifre”, diz engenheiro

Em entrevista concedida, com exclusividade, à Coluna Leo Dias, Eduardo Polastreli afirmou que ele e seus filhos estão sofrendo com o julgamento das pessoas na cidade de Alegre, Espírito Santo, onde moram.

“Meu filho mais velho está sofrendo bullying dos amigos com prints das montagens feitas com as publicações de sites. Porque, até então, ninguém estava separado. Logo que veio à tona, fomos expostos ao ridículo”, afirmou o ex-companheiro de Mariana Polastreli, que teria fugido para ficar com Eduardo Costa.