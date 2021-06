Fuga no FOC termina com preso baleado; um conseguiu fugir e outros 6 foram capturados

Segundo informações do Presidente da Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário do Acre (Asspen), os presos conseguiram abrir um buraco na cela por volta das 4h da manhã, sendo que um conseguiram fugir, um foi baleado e os outros seis foram recapturado.

O preso que foi baleado e encaminhado ao Pronto-socorro de Rio Branco. A reportagem não teve informações do estado de saúde dele ou se continuar no centro cirúrgico.

Ainda na manhã desta terça-feira, os Policiais Penais continuam a contagem dos presos no Presídio.

“O pavilhão é fácil de perfuração porque é de tijolo, quando a chapa é de concreto armado é mais difícil, lá no P tudo é de tijolo, cavaram, tentaram sair e um foi baleado”, conta o presidente Éden Azevedo.

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) emitiu uma nota e se manifestou sobre o caso.

Nota Pública

O Governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), vem a público informar que;

1. Por volta das 3h20 desta terça-feira, 15, oito presos que cumpriam pena na cela 5 do pavilhão P do Complexo Penitenciário de Rio Branco tentaram fugir da unidade. Eles cavaram um buraco na parede da cela, por onde saíram;

2. Dos oito presos, seis foram contidos de imediato e outros dois conseguiram alcançar a área externa ao presídio, utilizando cordas feitas com lençóis;

3. Durante os procedimentos, disparos de alerta foram feitos e um dos dois detentos foi atingido, sendo então encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde passou por cirurgia e já se encontra estável.

4. Apenas o detento Antonio Carlos Siqueira da Silva Junior conseguiu empreender fuga e os policiais penais continuam as buscas na área de mata do entorno do presídio na tentativa de recapturá-lo.

Rio Branco – Acre, 15 de junho de 2021.

Arlenilson Cunha

Presidente do Iapen