Friagem provocará as temperaturas mais baixas de 2021 em Rondônia, diz Sipam

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que a friagem chegou no começo desta semana em Rondônia e provocará queda abrupta de temperatura em todo o Estado. A previsão para esta terça-feira é de céu nublado no começo do dia, mas aos poucos o tempo abre, sem previsão de chuva, em todas as regiões rondonienses. Esta friagem é a mais forte do ano até agora e provocará as temperaturas mais baixas de 2021 até então nesta terça-feira. Este sistema manterá o tempo ameno em toda Rondônia por quase toda a semana.