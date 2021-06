Força-tarefa para prender Lázaro Barbosa entra no 19º dia seguido após denúncia

As equipes da força-tarefa que procuram por Lázaro Barbosa em Cocalzinho de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, entram, neste domingo (27), no 19º dia seguido de buscas pelo fugitivo. Os policiais começaram o dia verificando a denúncia de um morador que acredita ter visto o homem em mata próxima à BR-070. O procurado é considerado suspeito de matar uma família de quatro pessoas em Ceilândia (DF).

O morador, que preferiu não ter a identidade divulgada, contou à equipe da TV Anhanguera que crê ter visto Lázaro por volta das 7h em Girassol, no distrito de Cocalzinho de Goiás. Segundo ele, o fugitivo estava de roupa branca, em uma bicicleta e quando o viu, entrou na mata.

“Eu estava indo visitar uma irmã minha. Na subida, eu vejo um vulto de camisa branca, bermuda branca, parece que de sandália e uma bicicleta. Ele vinha de boa, quando ele me viu, a uma distância de uns 300 metros, ele virou o cão. Eu desci da bicicleta, vim andando e não vi mais nada. Ele está na mata, escondido. Eu acho que era o Lázaro”, disse.

Também no início desta manhã, o movimento na base da operação era tranquilo, com algumas viaturas chegando e saindo. Logo no raiar do dia um helicóptero preto sobrevoou a região (assista acima).

Uma barreira feita em estrada de terra em região de chácaras da cidade ainda no sábado (26) seguia abordando os motoristas que queriam passar na manhã deste domingo.

No total, são mais de 270 policiais envolvidos nas buscas, além de helicópteros, drones e cães farejadores.

Uma moradora denunciou à força-tarefa que o procurado tentou comprar salgadinhos na padaria em que ela trabalha na cidade de Cocalzinho, mas que o homem conseguiu fugir antes que ela e a patroa conseguissem chamara os policiais.

A Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) investiga todas as informações que recebe, mas não acredita que o fugitivo tenha ido à cidade.