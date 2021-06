Foragido da Justiça é preso em flagrante pela PM dentro de distribuidora em Senador Guiomard

Policiais militares do 4º Batalhão, do município de Senador Guiomard, prenderam na madrugada desta quarta-feira, 23, um foragido da justiça acreana. O homem foi flagrado no interior de uma Distribuidora, localizada na Rua João Paulo II, bairro Jardim Botânico.

O homem arrombou o estabelecimento para cometer mais um furto mas, antes de conseguir fugir, os militares chegaram ao local. Ele tentou se esconder, mas acabou sendo preso.

Ele estava com uma faca, dinheiro, e se trajava como um verdadeiro fazendeiro, ostentando um cinto e uma botina de marca furtados dias atrás de uma agropecuária.

Já na delegacia do município, constatou-se que haviam três mandados de prisão em desfavor dele.

O homem detido pela Polícia Militar já é conhecido na região pelas reiteradas praticas criminosas de roubo e furto e foi entrega na delegacia para os procedimentos cartorários de praxe.



