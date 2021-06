Flamengo não liberará nenhum jogador para Jogos Olímpicos

O Flamengo bateu o martelo sobre seus jogadores que serão convocados para a disputa das Olimpíadas.

O Rubro-Negro decidiu que, por não ser data Fifa, não irá liberar nenhum de seus atletas que forem chamados para os Jogos de Tóquio.

Na pré-lista de 50 nomes do técnico André Jardine , estão presentes quatro jogadores do time carioca, conforme revelou a ESPN: Gerson, Pedro, Gabigol e Rodrigo Caio.

Destes, o único que poderá jogar o torneio em caso de convocação é Gerson.

O meia já foi comunicado que viajará à França no próximo dia 24 para realizar exames no Olympique de Marselha e, portanto, já não será mais jogador do Flamengo.