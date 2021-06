‘Fizeram inquisição religiosa’, diz pai de santo sobre ação da polícia durante buscas a Lázaro Barbosa

Cerca de 50 pessoas de religiões de matrizes africanas fizeram uma roda de Candomblé na Praça Marielle Franco, em Brasília, para repudiar as ações de policiais que, segundo eles, invadiram terreiros e quartos sagrados durante as buscas a Lázaro Barbosa dos Santos. O protesto foi no fim da tarde desta segunda-feira (28), depois que o criminoso foi encontrado e morto, com pelo menos 38 tiros, em Goiás.

Publicidade O grupo pede punição aos policiais que, segundo eles, agiram com truculência, apontaram armas e depredaram altares nos terreiros, por suspeita de que Lázaro poderia nos espaços religiosos em Águas Lindas, Girassol, Cocalzinho e Edilândia, no Estado de Goiás. Os religiosos registraram ocorrência policial por conta dos casos.

“Só no dia 19 [ de junho] foram cinco investidas da polícia. Nós estávamos com medo do foragido e medo da polícia. Pularam nossos muros, fizeram inquisição religiosa. Peguntaram: Qual é o seu santo, seu santo é do bem?”, contou Tatá Ngunzetala, líder afro tradicional do Candomblé Angola-Congo e Umbanda.