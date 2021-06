Fiuk dá beijo em Gil do Vigor em novo clipe e fala sobre nova produção; Veja

Os fãs da parceria entre Fiuk e Gil do Vigor no BBB 2021 podem comemorar porque os dois estão juntos outra vez.

Publicidade

Na sexta-feira (11), o cantor lançou o clipe Big Bang, que conta com a participação do economista, e os dois protagonizaram até um selinho.

Além do pernambucano, o novo clipe do artista contou também com a participação de Lumena Aleluia e de Dandara Mariana.

Na produção, Fiuk aparece como um astronauta em uma missão espacial para descobrir vida em outros planetas.

Após ser encorajado por seu amigo, interpretado por Gilberto, o personagem tenta reencontrar seu grande amor, que acabou se perdendo em uma outra missão.

“É legal poder brincar com isso. A gente até pegou para umas cenas umas referências do que aconteceu no reality“, contou o famoso em conversa com a Quem.

Na entrevista, o ex-BBB ainda falou sobre a estética do clipe: “Sempre tive um pouco mais de dificuldade para o lúdico. Minhas letras são um pouco mais diretas. Então, esse negócio de me permitir, de fazer o novo, eu achei legal”.

“Sempre fui um pouquinho mais dramático, em letras e tudo mais. Esse clipe tem um lado mais lúdico, mais leve, tem umas brincadeiras, é um clipe muito bem-humorado. É uma música muito leve. Enfim, e já que é tudo novo na minha vida, eu falei: ‘tá bom, vou fazer isso que eu nunca fiz’. E eu estou super feliz porque eu sempre tenho uma causa e essa música realmente é isso aí, a ideia dela é ser gostosa, ser leve, é ser bem humorada”, explicou.

Fiuk também comentou sobre os bastidores da gravação do clipe. “No começo, o Gil estava um pouco sem graça, mas depois ele se soltou e aproveitamos as brincadeiras. Ainda converso muito com ele”, contou.

Questionado se irá pedir uma ajudinha dos ex-colegas de BBB 2021 na divulgação da produção, o filho de Fábio Jr confessou: “Sou muito tímido [para pedir]. Nunca fiz isso. Vou jogar no grupo de WhatsApp e ver se eles me dão uma moralzinha (risos)”.