Filha de Michael Jackson revela traição pesada de namorado famoso

Paris Jackson, filha do astro Michael Jackson que também é cantora, atriz e modelo fez revelações sobre o seu relacionamento com o músico Gabriel Glenn durante uma entrevista no Red Table Talk, um talk-show norte-americano apresentado por Willow Smith e Jada Pinkett Smith.

Na conversa com a esposa e filha do ator Will Smith, Paris Jackson falou sobre a pior traição que já viveu: “Isso definitivamente me fechou. Sou muito cuidadosa com quem passo meu tempo agora e me resguardo tentando me proteger”.

O bate-papo no programa internacional mostrou um lado emotivo da cantora e até então desconhecido: “Foi o sentimento mais intenso que já tive por alguém e a pior traição que já vivi até agora”.

De acordo a famosa, mesmo declarando que foi o seu pior término, ressaltou que renasceu após a situação misteriosa. Paris Jackson em momento algum citou como foi a traição: “Foi um dos meus renascimentos mais poderosos, reencontrando minha voz, som e abraçando minha música”.

Gabriel Glenn e Paris Jackson não estão mais juntos há quase um ano. O relacionamento da dupla de The Soundflowers acabou em agosto do ano passado. Filha do astro pop Michael Jackson, Paris já apareceu no longa-metragem “O Espaço Entre Nós” e na comédia “Gringo: Vivo ou Morto”.

Prince Michael Jackson Jr., Michael Joseph Jackson Jr. e Paris Jackson são os três filhos de Michael. Debbie Rowe, ex-companheira do artista, revelou que nunca teve relações sexuais com o cantor e que os filhos com Michael foram concebidos por inseminação artificial.