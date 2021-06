FGTS 2021 tem até 3 parcelas liberadas via Caixa em 2021

A modalidade liberada pelo Governo, por meio da Caixa, permite que o trabalhador que aderiu ao saque-aniversário antecipe até três parcelas do benefício

Recentemente, a Caixa Econômica Federal divulgou a concessão de um empréstimo que tem como garantia o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A modalidade permite que o trabalhador que aderiu ao saque-aniversário antecipe até três parcelas do benefício.

Vale destacar que, o crédito pode ser solicitado mesmo para aqueles trabalhadores que estejam negativados atualmente.

Como funciona o novo empréstimo?

O trabalhador pode solicitar a antecipação de até três parcelas da modalidade de saque-aniversário, o que confere três anos, com garantia do FGTS, no valor mínimo de R$ 2 mil.

O processo é realizado totalmente online, sem a necessidade que o trabalhador compareça a uma agência da Caixa para fechar o acordo. Em contrapartida, a adesão ao crédito do saque-aniversário possui as seguintes condições:

Juros por mês: 0,99%;

Juros por ano: 12,54%;

Valor mínimo do empréstimo: R$ 2 mil;

Antecipação: de até 3 anos do benefício.

Os juros para essa modalidade de crédito são os menores do mercado, pois, já tem o FGTS do trabalhador como garantia de pagamento.

Como contratar o empréstimo?

A contratação é realizada de maneira digital em aplicativos disponíveis para sistemas operacionais Android e iOS.

Acesse o aplicativo ou internet banking da Caixa; Selecione a opção da linha de crédito; Informe a quantidade de parcelas e os valores que deseja antecipar; Faça a simulação; Caso esteja de acordo clique em “Contratar”; Insira a sua assinatura eletrônica; Pronto, a solicitação foi concedida. Salve o comprovante.

Saque-aniversário

O saque-aniversário trata-se de uma modalidade que permite ao trabalhador um resgate anual de parte do saldo da conta do FGTS, no mês de aniversário. O valor disponibilizado é de direito do trabalhador, pois, já está depositado na sua conta de fundo.

Veja as porcentagens que podem ser sacadas sobre o valor depositado em conta:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900

Como solicitar o saque-aniversário?

A modalidade é disponível para o trabalhador que deseja antecipar parte do valor depositado no FGTS. Dessa forma, o saque-aniversário pode ser aderido uma vez ao ano. Para ter acesso a ele, o interessado deve ingressar em algumas ferramentas, como:

O site fgts.caixa.gov.br;

O aplicativo do FGTS disponível para Android e iOS;

E Internet Banking da Caixa.

Contudo, é importante pontuar que, o trabalhador que aderir ao saque-aniversário não terá direito ao FGTS, caso seja demito sem justa causa, ele receberá somente a multa de 40%. Por fim, caso se arrependa da decisão, pode encerra-la imediatamente.