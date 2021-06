Faustão tentou impedir programa inédito e vetou Luciano Huck na apresentação

Não é de agora que o EM OFF fala dos problemas de saúde que o comunicador vem enfrentando, apesar de jornalistas veteranos e amigos íntimos de Faustão enganarem o público noticiando o contrário.

Em Dezembro, informei ao público que Faustão ficou internado para tratar de uma doença, algo que foi negado tanto pela assessoria da Globo como pela esposa do comunicador que inclusive chegou a publicar uma foto antiga ao lado do apresentador para reforçar que ele estava ‘bem’ e fora do hospital.

Na mesma época, Flávio Ricco, veterano jornalista e amigo pessoal de Faustão, também desmentiu a informação da internação.

Vale lembrar que semanas depois, Fausto Silva reapareceu no ‘Domingão do Faustão’ com aparência completamente diferente e chocou internautas por estar abatido.

O comunicador passa por um delicado problema de saúde que essa coluna vai respeitar o direito do próprio apresentador em não revelar o motivo de consecutivas internações ao público.

A coluna Erlan Bastos EM OFF apurou com exclusividade, que Faustão não gostou nada de ter um programa inédito sem ele estar na apresentação.

Faustão exigiu que a edição do último domingo (13) fosse uma reprise. A Globo negou o pedido do apresentador.

Luciano Huck foi escalado para comandar o programa, porém Faustão interviu novamente, pediu que fosse levada ao ar uma reprise, a emissora negou novamente o pedido, então o comunicador pediu a troca da apresentação e desta vez a Globo atendeu.

O programa deste domingo (13) foi comandado por Tiago Leifert, que é atual apresentador do ‘Big Brother Brasil’ que enfrenta um grave problema de acusações envolvendo a seleção de participantes do programa.

A Globo chegou a demitir produtores e o EM OFF acompanhou o caso, clique aqui e leia.

Procuramos a TV Globo para falar a respeito do assunto, mas não tivemos retorno até a publicação deste texto. Colaborou Jean Telles.