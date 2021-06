Faustão recusa homenagem da Globo após demissão antecipada

O clima nos bastidores da Globo não está dos melhores após a saída repentina de Fausto Silva dos domingos, antes do tempo previsto.

Apesar de no comunicado divulgado pela emissora na última quinta-feira (17), afirmando que o distrato seria de comum acordo, o apresentador não gostou nada da situação e tem recusado homenagens.

Segundo o TV Pop, Faustão ficou irritado ao ter seus 32 anos de Globo reduzido a três linhas no comunicado divulgado.

Após o anúncio, a quantidade de comentários negativos reprovando a decisão da emissora assustou os grandes executivos que não esperavam por essa reação.

Assim eles correram para que fosse preparada uma última homenagem à Faustão, porém, o apresentador se recusa a aceitar.

Foi pedido até que ele gravasse um vídeo para ser transmitido durante o programa do próximo domingo (20), mas parece que ele está irredutível.

Ainda de acordo com o TV Pop, o clima entre o apresentador e os chefões da emissora já estava azeda desde que Ricardo Waddington, principal responsável pelo setor de entretenimento, procurou Fausto para que ele migrasse para um espaço semanal e em temporadas caso pretendesse continuar na casa.

Foi aí que Faustão começou as conversas com a Band e acabou assinando o contrato com sua antiga emissora.

Ele fez questão que a novidade se tornasse pública, deixando os grandes executivos da Globo ainda mais irritados.

Mesmo com contratos publicitários milionários fechados até dezembro, a emissora resolveu deixa-lo no posto.

No entanto, ninguém contava que ele seria internado com uma infecção urinária. Por causa disso, a entrada de Tiago Leifert foi necessária para a substituição do astro.

E a alta audiência surpreendeu a alta cúpula da emissora que acabou percebendo que Fausto não era mais necessário.

Esse foi o estopim para que a Globo, finalmente, retirasse Fausto do ar e colocasse em prática o novo plano de alçar Luciano Huck nos domingos.

Enquanto isso, Leifert comandará o agora “Super Dança dos Famosos” que já está na reta final.