Fátima Bernardes e Túlio Gadelha trocam declarações e revelam detalhes da convivência

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha foram convidados do Altas Horas no último Dia dos Namorados. Em conversa com Serginho Groisman, os dois falaram sobre os desafios da convivência e como tem sido passar mais tempo juntos na pandemia.

“É muito bom conviver com uma pessoa diferente. Temos propósitos semelhantes, mas somos muito diferentes e isso é bom. A gente passou por uma convivência que a gente não tinha“, iniciou a jornalista.

Já Túlio não economizou elogios à amada. “Ela é muito sensível e atenciosa. Cada dia mais eu aprendo e cresço. E acho que temos muito o que aprender ainda nessa e em outras vidas“, disse o deputado federal.

Em 22 de maio, quando foi comemorado o Dia do Abraço, a famosa publicou uma série de fotos antigas dos dois e valorizou os momentos que passa junto com o namorado, com quem está desde 2017: “Acho que nunca o abraço fez tanto sentido. Abraço que faz sorrir, gargalhar, chorar. Abraço que conforta. Que logo possamos todos nós nos abraçarmos novamente. Feliz Dia do Abraço”.

Ele, por sua vez, relembrou um clique do casal em Paris, na França, e se mostrou ansioso para reencontrar a namorada: “Hoje é o Dia do Abraço. E bateu uma saudade daquela mãozinha gelada nas minhas costas só pra me fazer raiva”.

No campo de comentários da amada, o político já deixou seu recado: “Saudade de te abraçar. Chego já, amor”. Fátima, por sua vez, retribuiu o gesto carinhoso com emojis de coração e olhar apaixonado.

A jornalista Renata Capucci ficou encantada com o registro: “Que foto maravilhosa”. A apresentadora Silvia Poppovic foi na onda: “Que delícia”. A atriz Deborah Evelyn também escreveu algo parecido: “Que fotos lindas! Com muito amor e abraços”.