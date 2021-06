Familiares encontram corpo de menina de 12 anos que se afogou ao nadar em rio no Acre

Familiares da adolescente Alane Nascimento Ávila, de 12 anos, encontraram o corpo dela boiando no rio nesta terça-feira (29). Ela estava desaparecida desde domingo (27) quando se afogou enquanto nadava no Rio Purus, em Manoel Urbano.

Publicidade

O tio da menina, Jair Bezerra foi quem confirmou ao G1 que ela foi encontrada a cerca de dois mil metros do local aonde se afogou. O pai de Alane e dois tios estavam em uma canoa procurando por ela desde as primeiras horas desta terça.

“Nós descemos em uma canoa e ela tinha boiado já. Estava muito embaixo do local onde tinha sumido, mais ou menos uns dois mil metros. Foi agorinha, estão tirando o corpo agora da canoa”, disse o tio entre lágrimas.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros também estava no local fazendo mergulho. As buscas da equipe começaram na segunda-feira (28), quando foram percorridos cerca de 500 metros do ponto onde a menina teria se afogado, descendo no rio no sentido da correnteza.

Nadava com as primas

O tio da menina contou que ela estava nadando com outras duas primas quando tentaram atravessar a praia e acabaram caindo em uma parte mais funda do rio.

Uma tia que estava perto no momento correu e ainda conseguiu socorrer duas das adolescentes, mas Alane não foi mais vista nas águas. O acidente ocorreu por volta das 11h de domingo.

A família, junto com outros moradores, chegou a fazer buscas durante toda a tarde e já perto de anoitecer de domingo, enquanto os bombeiros não chegavam.



Publicidade