“Acho triste ele [Fausto Silva] não poder se despedir do público. Achei até que iram fazer um arquivo confidencial para o Faustão”, disse Fernanda D’avila.

“A Globo perde o ser humano mais incrível que já existiu na emissora. Não rolar um arquivo confidencial é ingratidão”, Rachel Gutvilen.

“Nós amamos ver o Faustão apresentando. A Globo perde sem ele, com toda certeza. Mas o Leifert nos mostra, a cada dia que passa, que é um excelentíssimo apresentador e que só tem a brilhar. Não sabemos se as bailarinas vão ser prejudicadas, mas creio que sim”, disse a ex-bailarina Natacha Horana.

“O Domingão do Faustão será inesquecível! Fausto cumpriu lindamente a missão dele no programa da Globo. Trouxe o entretenimento, aprendizados e muita diversão. No meu caso e de todos que trabalharam com ele, seremos sempre gratos pela oportunidade de ter convivido e aprendido tanto com o gênio do ao vivo. Que ele seja feliz e tenha muito sucesso e aprendizados em seu novo ciclo. O Tiago é um apresentador muito experiente, carismático, talentoso e já conquistou o público por tudo o que já fez na TV. Acho ele perfeito para assumir o lugar do nosso eterno Faustão”, disse Aline Riscado.