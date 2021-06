EUA: Relatório sobre OVNIs entregue ao Congresso expõe preocupação

Em abril, o Pentágono divulgou vídeos que mostram OVNIs se movendo rapidamente enquanto eram gravados por câmeras com sistema infravermelho Foto: Academia de Artes e Ciências To The Stars

Membros do Comitê de Inteligência da Câmara dos Estados Unidos receberam um relatório secreto na manhã de quarta-feira (16) sobre um dos tópicos mais polêmicos que circulam em Washington hoje: OVNIs (Objetos Voadores Não Identificados).

O briefing, que foi confirmado à CNN por duas fontes familiarizadas com os planos do comitê, ocorre poucas semanas antes de a comunidade de inteligência dos Estados Unidos entregar um relatório não confidencial sobre o assunto ao Congresso. De acordo com uma fonte do comitê, a atualização de quarta-feira será conduzido pela Marinha e pelo FBI.

O fato de o Congresso estar recebendo atualizações e a comunidade de inteligência produzir relatórios sobre o que o Pentágono rotulou de UAPs (Fenômeno Aéreo Não Identificado, em português) é em si mesmo extraordinário. Depois de anos de lutas internas em Washington, incluindo batalhas burocráticas dentro do Pentágono e pressão de certos membros do Congresso, o governo dos EUA finalmente parece estar levando a sério o que por tanto tempo foi considerado uma questão marginal.

Mesmo com os avistamentos de objetos inexplicáveis chegando às centenas, os funcionários do Pentágono discutiram para decidir quanto tempo e recursos devotariam para investigá-los.

Entrevistas com seis oficiais, bem como documentos revisados pela CNN, retratam uma comunidade militar e de inteligência dos EUA que luta para remover o assunto do mundo da ficção científica e considerar suas reais implicações para a segurança nacional.

Embora ex-oficiais da defesa com conhecimento da mais recente das investigações do departamento digam que o Pentágono o levou a sério, alguns pilotos e ex-oficiais encarregados de investigar o assunto dizem que os líderes do Pentágono minimizaram ou ignoraram a ameaça.

“Todos que prestaram atenção suficiente a isso entendem que isso precisa ser levado a sério”, disse o ex-vice-secretário de Defesa David Norquist, que montou uma força-tarefa em 2020 para investigar as UAPs. “Uma vez que você vai além desse círculo, você tem pessoas que são compreensivelmente resistentes por causa do estigma do chapéu de papel alumínio.”

Para a maioria das pessoas sérias dentro do Pentágono que estudam os estranhos incidentes, disseram os ex-oficiais, a investigação não é para provar se alienígenas estão ou não visitando a Terra e pilotos da Marinha. Em vez disso, trata-se de tentar entender o que está por trás desses encontros inexplicáveis no espaço aéreo dos EUA. Em particular, alguns funcionários estão preocupados que eles possam ser algum tipo de tecnologia de última geração implantada pela China ou Rússia.

“Se [esses objetos] tivessem a bandeira da Rússia ao lado, não estaríamos tendo essa conversa”, disse Norquist. “Cada um deles seria relatado; todos ficariam por dentro.”

O relatório, que deve chegar ao Congresso no final de junho, provavelmente não resolverá o debate – nem deve fornecer detalhes interessantes sobre os OVNIs, como a confirmação de que estranhos avistamentos por pilotos da Marinha americana eram alienígenas em uma nave espacial.

Um funcionário do governo observou que muitos dos incidentes no banco de dados de encontros do Pentágono provavelmente têm várias causas – uma estranha anomalia climática combinada com um balão meteorológico aparecendo no horizonte, por exemplo. Mas alguns podem vir a ser adversários operando no espaço aéreo dos EUA, disse.

Por esse motivo, as autoridades provavelmente relutarão em oferecer muitos detalhes do que viram no próximo relatório: Se algum desses incidentes for na Rússia, na China ou em outro estado-nação, os EUA não vão querer mostrar o que é eles sabem por razões de contra-espionagem.

A prova de que o governo dos EUA fez contato com vida extraterrestre – o que os ufologistas chamam de “a revelação” – terá que esperar por outro dia.

Pressão crescente no Pentágono

O governo dos Estados Unidos examinou esporadicamente o fenômeno por décadas. Uma iteração começou em 2007, quando o Departamento de Defesa começou a conduzir uma investigação conhecida como “Programa de Identificação Avançada de Ameaças à Aviação”. O programa foi oficialmente encerrado em 2012 – embora um ex-chefe da divisão afirme que seu trabalho continuou em tempo parcial pelo menos até 2017.

Naquele mesmo ano, o Pentágono confirmou a legitimidade de um vídeo da Marinha de um encontro de 2004 que ocorreu na costa de San Diego, atraindo considerável atenção nacional. No vídeo, dois pilotos de caça F-18 da Marinha do porta-aviões Nimitz perseguem um objeto oval branco do tamanho de um avião comercial.

O lançamento de vários vídeos adicionais em 2018 e 2020, junto com a defesa consistente de um pequeno grupo de ex-oficiais de defesa e vários legisladores que receberam inúmeros informes sobre o assunto – principalmente o ex-líder da maioria no Senado, Harry Reid – contribuíram para “anos de em torno da questão dos OVNIs “, disse um assessor do Congresso.

Luis Elizondo, o ex-chefe do Programa de Identificação Avançada de Ameaças da Aviação, renunciou em 2017 devido à frustração de que os líderes da defesa não estavam levando o assunto a sério. Ele argumenta que os líderes céticos do Pentágono ignoraram a ameaça, enganaram o público e prejudicaram sua carreira, de acordo com documentos analisados pela CNN, incluindo uma queixa apresentada por Elizondo ao Inspetor Geral do Departamento de Defesa.

Separadamente, e-mails internos do DoD, revisados pela CNN, sugerem que, no verão passado, os funcionários do Pentágono resistiram a qualquer tentativa de informar o público sobre os UAPs e até mesmo emitiram orientações instruindo os assessores de imprensa a “não fazerem comentários” quando abordados com quaisquer perguntas relacionadas ao emitir.

A preocupação, de acordo com um e-mail de julho de 2020, era que “as nuances de tudo isso são tais que qualquer desvio das declarações do DoD gera resultados em várias notícias e solicitações FOIA adicionais em vários níveis.”

Apagando o estigma

Em agosto de 2020, Norquist anunciou publicamente a formação de uma força-tarefa para estudar o assunto. O objetivo, disse ele, era em parte remover o estigma de pilotos falando sobre coisas estranhas que viram. Os oficiais queriam “começar a educar nossos pilotos e levá-los ao ponto em que entendam que a instituição é confiável o suficiente, de realmente precisamos que relate os eventos e não deve ter medo de sofrer queixas do departamento porque você disse isso.”

Nesse ponto, disse o ex-oficial, a pequena força-tarefa que trabalhava no assunto entendeu que os dados em torno desses encontros – incluindo radares e outras informações técnicas que teoricamente não poderiam ser falsificadas ou atribuídas a uma percepção equivocada do piloto – apontavam para um evento real.

“Você meio que teve que tirar a piada do ritual do caminho”, disse Norquist. “Mas todos os que lidaram com o evento, quando viram a informação compreendida, é suficientemente crível e precisamos descobrir o porquê.”

Eliminar o estigma em torno de uma discussão séria sobre OVNIs também era o objetivo dos legisladores em 2020, quando eles aprovaram uma legislação exigindo que o Pentágono e a comunidade de inteligência fornecessem mais informações sobre esses encontros com OVNIs, detalhes que, até recentemente, permaneceram em grande parte envoltos em segredo.

“Todo mundo reconhece quando você começa a falar sobre isso, é muito fácil ficar estranho”, disse Norquist. “E, no entanto, se nunca tivesse havido uma discussão nos Estados Unidos sobre OVNIs, gostaríamos de saber disso.”

Uma reclamação geral do inspetor

Restaurar alguma credibilidade às discussões sobre OVNIs será um desafio, mesmo depois que o relatório for submetido ao Congresso. Elizondo acredita que sua carreira foi prejudicada por causa de seu entusiasmo pelo programa focado em lidar com tais encontros.

Outros acham que é porque funcionários como Elizondo se inclinaram muito para a possibilidade tentadora de que os objetos fossem de outro mundo, manchando o esforço com tons de ficção científica.

Não me surpreende que alguém possa trabalhar neste programa e sair com isso como uma possibilidade e então ficar frustrado por outros não estarem perseguindo isso com o mesmo vigor que outros programas nos quais o departamento de defesa trabalha”, disse Norquist.

Na versão completa de sua reclamação do inspetor geral, que foi revisada pela CNN, Elizondo diz que altos funcionários rejeitaram seu trabalho com OVNIs e ele acusa alguns de tentar ativamente desacreditá-lo e miná-lo dentro do Pentágono e com membros da mídia.

Em sua reclamação, Elizondo relata uma troca particularmente acalorada em outubro de 2017, logo depois de enviar sua carta de demissão, durante a qual um oficial sênior do DoD ameaçou “dizer às pessoas que você está louco”, observando que isso poderia impactar seu certificado de segurança.

No mês seguinte, Elizondo afirma que foi informado de que o oficial sênior estava “vindo atrás (dele)”, momento em que ele disse que decidiu contratar um advogado.



