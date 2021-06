Esposa de Bimbi, Nicole Bahls dá dicas de paquera nas redes: “Sempre fui truqueira”

Com mais de cinco milhões de seguidores nas redes sociais, a modelo Nicole Bahls resolveu tirar um tempinho para dar dicas de paqueras em seu perfil no Instagram. Na ocasião, ela confessou ser uma mulher cheia de ‘truques’.

“Nunca fui a mais bonita, mas sempre fui truqueira […] Vai pra uma balada, a bi já quer chegar dez horas da noite, quer ser o primeiro a chegar. Não, para de palhaçada! Segura, sossega um pouco. Se a balada começa dez horas [da noite], você chega uma hora da manhã. Por que?”, comentou ela.

Segundo a gata, chegar depois em um evento pode atrair mais atenção. “Os que chegam primeiro já vão se acabando de dançar e ficando suado. Quando você chega uma hora que é o auge da paquera, você vai chegar fresquinho, com cheirinho de banho, perfume exalando. Todo mundo suado e o fulano fresquinho”, opinou.

Na sequência, a artista que já participou do reality A Fazenda duas vezes, afirmou que não enxerga necessidade alguma em se despedir de alguém na balada.

“Esse negócio de ficar dando tchau […] gente, para de dar tchau porque ninguém vai morrer. […] Ao invés de dar tchau, some, faz a francesa. Fala que vai no banheiro e sai. Porque aí fica todo mundo perguntando ‘Cadê? Foi embora?’, fica todo mundo com vontade de quero mais”, revelou.

Conselho inusitado

Direta e reta, Nicole Bahls ainda confessou aos internautas que na época em que curtia festas e era solteira, nunca retornava o contatos dos ‘boys’ que lhe passavam os seus telefones.

“Vocês peguem o telefone e falem ‘ah, tá bom, amanhã eu te ligo’, mas vocês não liguem! Porque senão parece que não tem nada pra fazer e que aquela foi a oportunidade foi a maior da vida e o bofe já fica se sentindo, já baba toda a paquera. Tem que fazer uma linha difícil, tá? Não liga, que aí ele vai ficar falando ‘caramba, não me ligou’. Aí começa né, aquela sedução”, disse ela, em um tom bem humorado.

Situação inesperada

Recentemente a esposa de Marcelo Bimbi divertiu os internautas, após ser flagrada em cima de um árvore, colhendo mexericas de forma atrapalhada. Na ocasião, ela demonstrou preocupação com o seu tênis novo.

“Socorro. Aí, meu tênis. Espera aí. Meu tênis é novo. Depois, lava. Ao invés de me preocupar em me arranhar toda e me ferrar, olha aqui, estou preocupada com o tênis novo. Ai, senhor. Estou muito materialista. Desapega esse tênis. Está amarrado. Vou chupar minha mexerica que eu ganho mais. Por isso é melhor vir de galocha. Colocar tênis novo para andar aqui é babado”, brincou.