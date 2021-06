Equipe escolar da EJA participa de Formação Continuada visando a ampliação da modalidade de ensino

A secretaria Municipal de Educação (Seme) realiza a 1ª Formação Continuada do Ano Letivo de 2021 para gestores, coordenadores pedagógicos e professores da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O encontro é voltado para a apresentação e discussão de temas relacionados ao período de suspensão das atividades presenciais.

A formação continuada deu início na noite da última quarta-feira, 16, para a equipe de gestores e coordenadores pedagógicos e segue nos dias 17 e 21 de junho para os professores da EJA I, II e III. O encontro acontece na escola Anice Dib Janete. Entre os temas discutidos está a dinâmica de ensino aos alunos da EJA e as iniciativas para formação dos professores no contexto do ensino remoto.

Outro assunto em pauta foi o plano de ação do professor nesse novo momento de pandemia, bem como desenvolver um trabalho educativo com mais consistência teórica e metodológica, principalmente pelo fato desses docentes trabalharem com o público que carece de um educador preparado para o trabalho, seja ele presencial ou remoto, tendo em vista a reinserção desses jovens e adultos no ambiente escolar.

Segundo a coordenadora de Ensino da EJA, Minéia Spoltore, a formação continuada é um dos elementos primordiais estabelecidos pela modalidade e que toda instituição proponente deve assegurar formação aos seus docentes, permitindo que o profissional da educação torne-se um pesquisador, para que assim, possa desenvolver a capacidade de repensar seu fazer pedagógico, em prol de uma orientação significativa aos seus docentes, que são os que estão à frente de transmitir conhecimentos aos alunos de acordo com peculiaridades diversificadas, proporcionando uma educação significativa a esses jovens e adultos, principalmente aos que forem trabalhadores.

“É fundamental que a prática docente seja atualizada e adaptada a cada contexto, uma prática reflexiva que possa discutir algo da realidade dos alunos e mesmo assim fazer com que determinado conteúdo possa ajudá-los”, informou a professora Minéia.

A coordenadora disse ainda que os alunos da EJA precisam ser tratados de forma mais centrada para que eles cheguem a escola enfrentando as dificuldades sejam emocionais, familiares ou sociais”, destacou a professora.

O professor de matemática da EJA na escola Anice Dib Janete, Tiago Sampaio, frisa os desafios de ensinar de forma eficiente na modalidade remota. Porém com a busca do professor em aprimorar a didática e dinâmica de ensino, aliada ao interesse do aluno, tem sido possível a realização das aulas de forma eficaz.

“Nossos estudantes precisam de uma atenção especial, estamos dando suporte em grupo de whatsapp, tirando dúvidas, temos um encontro presencial duas vezes por semana com todos os protocolos sanitários para entrega de atividades impressas para aqueles que não dispõe de internet, e com realizações de atividade que possam motivá-los. Então, a formação se faz necessária pois é preciso buscar inspiração, motivação e conhecimento para que possamos transformar a realidade dessas pessoas”, disse Tiago Sampaio.

Nas unidades de ensino que ofertam Educação de Jovens e Adultos (EJA), a capacitação vai proporcionar aos docentes a leitura e análise de currículo. Além disso, dinâmicas e habilidades que precisarão ser desenvolvidas e aplicadas no formato remoto.



